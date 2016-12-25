Франц Тост: Формула-1 должна сосредоточиться на сокращении расходов
Руководитель команды «Торо Россо»
Франц Тост считает, что Формуле-1 нужно позаботиться о сокращении расходов.
«Нам необходимо сосредоточиться
на сокращении расходов. Не должно быть так, чтобы команда тратила в год 450
миллионов евро. Даже производители не могут позволить себе постоянно тратить
такие деньги. Это нецелесообразно. Сейчас в Ф-1 мы тратим слишком много денег.
Дайте каждой команде, к
примеру, 150 миллионов евро на сезон и дайте возможность FIA контролировать
процесс трат. Большие команды плачутся, будто расходы невозможно
контролировать. Но это нонсенс. Я знаю также, что в «Торо Россо» каждый
экономит расходы», - цитирует Тоста Autosport.
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