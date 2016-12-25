Даниэль Риккардо: Я победил бы Хэмилтона, если бы мы были в одной команде

Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что будь он напарником по команде Льюиса Хэмилтона, смог бы выиграть конкуренцию у британца, который выступает за «Мерседес».

«Меня уже несколько раз спрашивали, с кем бы я хотел побороться в команде. В свой список я всегда включал Льюиса. Мне кажется, мы бы с ним отлично поборолись, я бы смог принять этот вызов и победить.



Он никогда не говорил плохого обо мне, всегда был дружелюбным, но иногда он мог отстраняться. Все-таки я завел себе некоторых друзей в спорте, но это не основная наша цель, так что никто никого не обязан называть другом», – приводит Autosport слова Риккардо.

Напомним, 27-летний австралиец выступает в Формуле-1 с 2011 года за «Хиспанию» (2011), «Торо Россо» (2012-2013) и «Ред Булл» (с 2014 года).