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Мохнев подаст протест против 10-летней дисквалификации

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  ТАССКомментарии

Бывший тренер Юлии Степановой Владимир Мохнев опротестует решение о дисквалификации на 10 лет.

Напомним, что ранее на этой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о дисквалификации тренера российских легкоатлеток Юлии Степановой и Екатерины Купиной Владимира Мохнева.

«Было установлено, что Владимир Мохнев занимался хранением и распространением запрещенных веществ. Срок действия дисквалификации начинается 23 декабря 2016 года», – говорится в сообщении CAS. 

Напомним, в марте 2016 года немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм о допинге в российском спорте. Одним из героев фильма стал Мохнев, которого авторы обвинили в нарушении антидопинговых правил.

– Я не понимаю, за что меня дисквалифицировали, – сказал Мохнев в интервью ТАСС. – Ко мне никто не приходил, никто за руку не брал. Откуда они это взяли? За что меня дисквалифицировать на десять лет? Я не верю, что Степанова попалась на допинге. Муж у нее шпион, который завербован американцами. Какое распространение, какое хранение? Мне нужно оспаривать это решение. Как этого не делать? Я обращусь к адвокатам.

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