Андрей Ещенко: Сделаю татуировку в честь «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал, что намерен сделать себе татуировку в честь своей нынешней команды.

– Сколько команд было в моей карьере, столько и татуировок. В честь «Спартака» собираюсь набить звезду. Кстати, моя первая команда так и называлась – «Звезда» из Иркутска. Там еще Глушаков играл, – цитирует Ещенко «Российская газета».

В текущем сезоне 32-летний Андрей Ещенко провел 17 матчей за «Спартак» и забил один мяч. Его команда лидирует в чемпионате России, имея в активе 40 очков после 17 матчей.