КХЛ дисквалифицировала Курьянова на один матч
Форвард «Югры» Антон
Курьянов дисквалифицирован на один матч за атаку соперника в область головы и
шеи в матче с «Адмиралом».
На Антона Курьянова был наложен малый штраф + дисциплинарный штраф (2+10 мин) за атаку в голову или шею.
Поскольку дисциплинарный штраф стал для 33-летнего форварда третьим по ходу нынешнего сезона, на Курьянова согласно дисциплинарного регламента КХЛ дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
В нынешнем сезоне Курьянов набрал 10 (4+6) очков в 40 матчах при показателе полезности «+3» и 38 минутах штрафа.
Матч
Адмирал - Югра - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
Казаков (Земчёнок, Макаренко), 25:53 (1:0). Саюстов (Бартулис, Ткачёв), 26:37 (2:0). Ткачёв (Саюстов, Саболич), 28:24 (3:0). Лапенков (Алексеев), 48:41 (3:1). Макаренко (Бартулис, Земчёнок), 53:46 (4:1).
Место и дата
23 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция