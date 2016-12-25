КХЛ дисквалифицировала Курьянова на один матч

Форвард «Югры» Антон Курьянов дисквалифицирован на один матч за атаку соперника в область головы и шеи в матче с «Адмиралом».

На Антона Курьянова был наложен малый штраф + дисциплинарный штраф (2+10 мин) за атаку в голову или шею.

Поскольку дисциплинарный штраф стал для 33-летнего форварда третьим по ходу нынешнего сезона, на Курьянова согласно дисциплинарного регламента КХЛ дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

В нынешнем сезоне Курьянов набрал 10 (4+6) очков в 40 матчах при показателе полезности «+3» и 38 минутах штрафа.