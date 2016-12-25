Промес встретил Рождество в компании Депая

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с хавбеком «МЮ» Мемфисом Депаем. Об этом свидетельствует фотография игрока в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Депай может перейти в «Спартак». На него также претендуют «Порту», «Ницца», «Эвертон», «Рома», «Сток Сити» и ПСВ.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне семь матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

" Had a nice X-mas brunch with these wonderful people " #QP10 #M7 🎄 🔴⚪️! Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 25 2016 в 6:25 PST



