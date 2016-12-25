Промес встретил Рождество в компании Депая
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отпраздновал
Рождество вместе с хавбеком «МЮ» Мемфисом Депаем. Об этом свидетельствует
фотография игрока в Instagram.
Напомним, ранее сообщалось, что Депай может
перейти в «Спартак». На него также претендуют «Порту», «Ницца», «Эвертон», «Рома», «Сток
Сити» и ПСВ.
В
нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне семь матчей, не
отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает
игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019
года.
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