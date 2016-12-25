УНИКС в овертайме обыграл «Парму»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
между «Пармой» и УНИКСом завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет
матча – 105:98 в пользу УНИКСа.
В составе победителей самым результативным
стал Орландо Джонсон, который набрал 34 очка. У «Пармы» 40 очков в активе
Данило Анджушича.
УНИКС после этой победы лидирует в Единой
лиге ВТБ. У «Пармы» последнее место – команда проиграла все матчи.
Единая лига ВТБ
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Место и дата
25 декабря 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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