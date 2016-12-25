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Константин Пушкарев: Все играли друг за друга, это и дало результат

Источник:  Sports.kzКомментарии

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев поделился ощущениями от победы над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

- С «Металлургом» всегда очень тяжело играть, тем более дали такому сопернику играть в большинстве, они всегда это делают здорово, - сказал форвард. - Забили два гола в большинстве - вернулись в игру. Там уже пошла такая игра 5 на 5. Мы забили в большинстве - они забили в большинстве. Потом игра немножко перешла в более строгое русло.

- Как настраивались на лидера Востока?
- Хорошо, что забили, получилось. Все играли друг за друга, это, наверное, и дало результат.

Матч

Барыс - Металлург Мг - 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Доус (Бойд), 0:59 (1:0). Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 5:47 (2:0 - бол.). Иванов (Худяков), 16:07 (3:0). Доус (Сен-Пьер), 19:13 (4:0 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 24:40 (4:1 - бол.). Филиппи (Осала, Береглазов), 26:33 (4:2 - бол.). Тимкин 40:30 (4:3). Бойд (Пушкарёв), 59:59 (5:3 - п.в.).

Место и дата

25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция




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