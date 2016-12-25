Андрей Ещенко: Спартаковский дух – это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что такое, по его мнению, спартаковский дух.

- Можете назвать самый важный момент первого круга?

- Наверное, победа над ЦСКА в дерби. На такие матчи настраивать не надо. Я все понял, когда увидел какие баннеры подготовили наши болельщики. Такие вещи заряжают.

- Вы недолго в «Спартаке», но можете объяснить - что такое спартаковский дух?

- Это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться. Ты должен только побеждать. Люди гонят тебя вперед, поддерживают. Приятно, что они за нас так болеют. Даже в непростые моменты наши болельщики рядом, - цитирует Ещенко «Российская газета».

В текущем сезоне 32-летний Андрей Ещенко провел 17 матчей за «Спартак» и забил один мяч. Его команда лидирует в чемпионате России, имея в активе 40 очков после 17 матчей.