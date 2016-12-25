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Гонсало Игуаин: Дибала похож на Месси

Источник:  TuttosportКомментарии

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин сравнил своего партнера по команде Пауло Дибалу с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Они очень похожи. Месси – лучший и показывает это каждый день. Пауло по-прежнему молод. Ему 23 года, и все в его руках. У него есть все качества, чтобы стать игроком топ-уровня. Но все зависит от него, для этого нужен сильный характер.

Когда быстро выходишь на высокий уровень, очень трудно оставаться на нем на протяжении многих лет. Будут взлеты и падения, нужно не впадать в крайности, не слушать критику и похвалу.

Но выход на элитный уровень имеет и свои преимущества. Он позволяет игроку расти быстрее и сразу же выходить на поле против топ-игроков», – приводит Tuttosport слова Игуаина.

В нынешнем сезоне Дибала забил три гола и сделал две голевые передачи в десяти матчах серии A.

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