Максим Худяков: Пушкарев два раза лег под шайбу – перед ним шляпу можно снять

Нападающий «Барыса» Максим Худяков прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Прежде всего хочу поблагодарить от имени команды, тренерского штаба и руководства клуба болельщиков наших, которые сегодня потрясающе нас поддерживали. Надеемся, и в будущем будут поддерживать, еще больше их будет на трибунах. А мы будем стараться радовать игрой, как сегодня. Вроде бы понимали, что против команды такой мастеровитой нельзя удаляться, но все равно идут ошибки, зацепы, удаления. К сожалению, не смогли выстоять в меньшинстве. Но в принципе все играли самоотверженно. В конце соперник поменял вратаря, мы вывели шайбу из зоны, я поменялся, Найджел выбежал. Ну, а потом, когда Костя Пушкарев два раза лег под шайбу - перед ним шляпу можно снять. Дорогого стоит поступок его, - цитирует форварда Sports.kz.





