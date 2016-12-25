Максим Худяков: Пушкарев два раза лег под шайбу – перед ним шляпу можно снять
Нападающий «Барыса» Максим Худяков прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Прежде всего хочу поблагодарить от имени команды, тренерского штаба и руководства клуба болельщиков наших, которые сегодня потрясающе нас поддерживали. Надеемся, и в будущем будут поддерживать, еще больше их будет на трибунах. А мы будем стараться радовать игрой, как сегодня. Вроде бы понимали, что против команды такой мастеровитой нельзя удаляться, но все равно идут ошибки, зацепы, удаления. К сожалению, не смогли выстоять в меньшинстве. Но в принципе все играли самоотверженно. В конце соперник поменял вратаря, мы вывели шайбу из зоны, я поменялся, Найджел выбежал. Ну, а потом, когда Костя Пушкарев два раза лег под шайбу - перед ним шляпу можно снять. Дорогого стоит поступок его, - цитирует форварда Sports.kz.
Матч
Барыс - Металлург Мг - 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Доус (Бойд), 0:59 (1:0). Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 5:47 (2:0 - бол.). Иванов (Худяков), 16:07 (3:0). Доус (Сен-Пьер), 19:13 (4:0 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 24:40 (4:1 - бол.). Филиппи (Осала, Береглазов), 26:33 (4:2 - бол.). Тимкин 40:30 (4:3). Бойд (Пушкарёв), 59:59 (5:3 - п.в.).
Место и дата
25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция