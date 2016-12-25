Алексей Миллер: «Зенит» может спокойно существовать и без «Газпрома»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Зенит» зарабатывает самостоятельно и не живет лишь за счет финансовой помощи корпорации.

«Зенит за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных, фирменных магазинов. Это является одним из факторов того, что уровень доходов «Зенита» сейчас ежегодно составляет более 85 миллионов долларов в год, за десять лет в семь раз подняли.

Это значит, что клуб в течение нескольких лет живет по принципам фэйр-плей, и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», - сказал Миллер в интервью официальному сайту «Зенита».

Отметим, что «Газпром» является спонсором «Зенита» с 2000 года.