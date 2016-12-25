Дерек Рой: Сложно, когда столько времени приходится проводить в самолетах

Нападающий «Трактора» Дерек Рой прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Сегодняшний матч стал четвертым в выездной серии челябинцев, которые ранее сыграли в Загребе, Братиславе и Астане.

- Конечно, подустали мы за этот выезд, поскольку у нас за восемь дней было четыре матча, и пришлось из Словакии лететь в Казахстан. Усталость накопилась. Думаю, мы вышли на игру не в полной боевой готовности и не так мощно начали, как обычно. Во втором периоде пропустили две шайбы. Не выложились сегодня на 100 процентов.

- Приходилось раньше принимать участие в столь сложных выездных сериях?

- Такого раньше у меня не было. Сначала летишь шесть часов, потом разница во времени примерно столько же. Нужно вставать, идти на тренировку, жить не потому режиму, к которому привык - это физически сложно. Но сейчас у нас будет немного времени на отдых и восстановление. Вообще сложно, когда столько времени приходится проводить в аэропорту, в самолетах. Тем более в рождественские дни сложно быть вдали от семьи. Но такая у нас работа.