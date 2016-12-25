Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков: Ребят не обвиняют в применении допинга

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков в интервью «Советскому спорту» рассказал, в чем обвиняют его спортсменов.

- Среди шести отстраненных ваших двое?

- Да, двое – Максим Вылегжанин и Евгений Белов.

- Они уже получили официальную бумагу из FIS? Что им инкриминируется?

- Ни в каком нарушении антидопингового кодекса ребят не обвиняют. Есть подозрения на механические нарушения на пробирках с их пробами. И все. Это же маразм! Что спортсмен может сделать со своими пробирками?! Ведь непосредственно при сдаче допинг-пробы присутствует офицер WADA. Он полностью контролирует процесс, а затем составляется протокол.

- Но полагаю, в документах WADA, направленных в FIS, сообщается о том, что манипуляции с пробами происходили в антидопинговой лаборатории во время Игр в Сочи, а не при сдаче проб, о чем говорилось в докладе главы независимой комиссии Международного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

- Если б в пробирке нашли запрещенный препарат, тогда согласен: виноваты спортсмен, тренер и врач. Но здесь-то в чем вина спортсмена, за что его отстраняют?

Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте разметила пресс-релиз о том, что шестеро лыжников из России временно отстранены от соревнований.

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи. Отстранение вступило в силу с 22 декабря. Против лыжников открыты дисциплинарные дела. Имена спортсменов в пресс-релизе не указаны. Однако по некоторым сведениям, среди отстраненных Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.