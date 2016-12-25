Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 1Трактор
Хоккей  Лада3 : 4Северсталь
Хоккей  Барыс5 : 3Металлург
Хоккей  Нефтехимик0 : 4СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков: Ребят не обвиняют в применении допинга

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков в интервью «Советскому спорту» рассказал, в чем обвиняют его спортсменов.   

- Среди шести отстраненных ваших двое?
- Да, двое – Максим Вылегжанин и Евгений Белов.

- Они уже получили официальную бумагу из FIS? Что им инкриминируется?
- Ни в каком нарушении антидопингового кодекса ребят не обвиняют. Есть подозрения на механические нарушения на пробирках с их пробами. И все. Это же маразм! Что спортсмен может сделать со своими пробирками?! Ведь непосредственно при сдаче допинг-пробы присутствует офицер WADA. Он полностью контролирует процесс, а затем составляется протокол.

- Но полагаю, в документах WADA, направленных в FIS, сообщается о том, что манипуляции с пробами происходили в антидопинговой лаборатории во время Игр в Сочи, а не при сдаче проб, о чем говорилось в докладе главы независимой комиссии Международного антидопингового агентства Ричарда Макларена.
- Если б в пробирке нашли запрещенный препарат, тогда согласен: виноваты спортсмен, тренер и врач. Но здесь-то в чем вина спортсмена, за что его отстраняют?

Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте разметила пресс-релиз о том, что шестеро лыжников из России временно отстранены от соревнований.

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи. Отстранение вступило в силу с 22 декабря. Против лыжников открыты дисциплинарные дела. Имена спортсменов в пресс-релизе не указаны. Однако по некоторым сведениям, среди отстраненных Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Крюков: Планирую выйти на пик формы в февралеОлимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков пока продолжает испытывать проблемы со спиной и рассчитывает выйти на пик формы в феврале.Александр Бессмертных: На «Тур де Ски» хотелось бы попасть в первую десяткуРоссийский лыжник Александр Бессмертных ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.Легков и Вылегжанин попали в список подозреваемых, Черноусов может стать чемпионом Сочи«Советский спорт» получил неофициальное подтверждение ранее появившейся информации об именах российских лыжников, временно отстраненных от участия в соревнованиях.Легков и Вылегжанин находятся в числе шестерых отстраненных российских лыжниковСтало известно, кто из российских лыжников получил временное отстранение от соревнований по подозрению в употреблении допинга. Среди них есть Александр Легков и Максим Вылегжанин.Никита Крюков об отстранении российских лыжников: Нельзя мешать спорт и политикуОлимпийский чемпион 2010 года, серебряный призер Олимпиады-2014 Никита Крюков поделился своим мнением о ситуации с российскими лыжниками. Напомним, шесть из них были временно отстранены по подозрению в употреблении допинга.Федерация лыжных гонок России: Фамилии отстраненных спортсменов названы не будутФедерация лыжных гонок России опубликовала заявление в связи с решением FIS об отстранении шестерых российских лыжников. В частности, было отмечено, что фамилии наказанных спортсменов названы не будут.Елена Вяльбе: Российские лыжники не принимали допинг. Это похоже на пакости РодченковаПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о временном отстранении российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга. Она считает, что обвинения в их адрес не соответствуют действительности.Шесть российских лыжников отстранены от соревнований из-за допингаШесть лыжников из России временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам в связи с подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).Сборная России по лыжным гонкам может пропустить ЧМ-2017 из-за дисквалификацииСборная России по лыжным гонкам в полном составе может быть дисквалифицирована и не допущена до чемпионата мира в Лахти, который стартует 22 февраля.Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидВсе золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-ПлэсидКакие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете, победили норвежцыНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) прошла мужская эстафета 4х8 км. Сборная России заняла второе место, уступив только сборной Норвегии.Елена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентовЕлена Вяльбе: В чистоте наших лыжников уверена на сто процентовПрезидент Федерации лыжных гонок России – возможной отмене финала Кубка мира в Тюмени и чистоте наших лыжников.FIS не исключает возможности дисквалификации российских лыжников после перепроверки данных доклада МакларенаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.Елена Вяльбе: Думаю, вторая часть доклада Макларена может коснуться лыжных гонокПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отмену проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноватьсяАмериканский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем, продолжают участвовать в гонках.Елена Вяльбе: Победа Устюгова придаст настроения всей командеПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в индивидуальном спринте на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.Устюгов выиграл в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеСергей Устюгов выиграл гонку в индивидуальном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.Нисканен победил в классической гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных – восьмойОлимпийский чемпион в командном спринте в Сочи Ииво Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стиле на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в ФинляндииРоссийский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкамПеред стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Белов
Евгений Беловвсе новости
Максим Вылегжанин
Максим Вылегжанинвсе новости
FIS
FIS