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Стефано Пиоли: Я пришел в «Интер» в правильное время

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли рассказал о том, что значит для него тренировать «нерадзурри».

«Думаю, я пришел в «Интер» в правильное для себя время. Я приобрел опыт и теперь чувствую, что готов к работе с такой командой. «Интер» – великий клуб, который переживает затруднительные времена, поэтому нужно работать в течение 24 часов.

Первый разговор с китайскими владельцами оставил положительное впечатление. Они узнали мои идеи, амбиции и намерения. Хотя признаю, что присутствовало небольшое волнение перед решающим звонком.

Мой отец болел за «Интер». Первая игра, которую я посмотрел, был матч «Болонья» – «Интер», поэтому черно-синие были моей первой любовью. Потом я мог оказаться в «Интере», но «Ювентус» сделал более выгодное предложение. Теперь мое желание прийти в «Интер» осуществилось», – сказал Пиоли в интервью Sky Sports.

Напомним, Пиоли возглавил «Интер» 8 ноября после отставки Франка Де Бура. После 18 туров команда занимает седьмое место в серии A.

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