СКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.

За петербургский клуб отличились Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев. Вторую игру на ноль в нынешнем сезоне провел Микко Коскинен.

После 41 встречи подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 103 очка. Нижнекамцы, проведя на три игры больше, занимают на Востоке одиннадцатую строчку с 55 очками.

Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Казани против «Ак Барса». Игра начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».