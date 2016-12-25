СКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.
За петербургский клуб отличились Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев. Вторую игру на ноль в нынешнем сезоне провел Микко Коскинен.
После 41 встречи подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 103 очка. Нижнекамцы, проведя на три игры больше, занимают на Востоке одиннадцатую строчку с 55 очками.
Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Казани против «Ак Барса». Игра начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
Нефтехимик - СКА - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Херсли (Шипачёв, Гусев), 19:07 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 35:16 (0:2). Войнов (Плотников, Ковальчук), 42:07 (0:3 - бол.). Гусев (Ковальчук), 55:43 (0:4 - бол.).
Место и дата
25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
СКА: Истории из жизни [Спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]