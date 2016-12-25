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Украинский журналист: «Динамо» согласно было продать Хачериди в «Зенит» за восемь миллионов евро

Источник:  «Футбол24»Комментарии

Журналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о ходе переговоров «Зенита» с киевским «Динамо» по трансферу защитника Евгения Хачериди.

«Искать утечку информации из «Динамо» в данном случае не стоит. Источник у меня со стороны «Зенита». Выдавать его не буду. Скажу лишь, что проживает в Западной Европе, ему поручено подыскивать команде Луческу центрбека. Но в какой-то момент из Питера поступила команда взять паузу. Причину не объяснили. Но он прощупал, что идут переговоры по Хачериди. Понятно, что публично информация найдёт своё подтверждение, если лишь эти переговоры увенчаются успехом. В любом другом случае – никто и никогда о них и не узнает. Переговорный процесс всегда покрыт тайной.

Меня изначально удивило, что «Зенит» предлагает небольшие как для уровня Хачериди 4 млн. Аргумент был следующий – игрока связывает с клубом недолгосрочный контракт. Сайт Transfermarkt лишь подтвердил, там указан полугодичный срок.

Как позже стало известно от моего источника, «Динамо» просило 10 миллионов, однако «Зенит» это не устраивало, учитывая завершение контракта. В итоге, «Динамо» согласно было отдать игрока за 8 миллионов», - цитирует Бурбаса «Футбол 24».

В текущем сезоне 29-летний Евгений Хачериди провел 32 матча за «Динамо» и забил два мяча. Ранее Евгений заявлял, что «точно не поехал бы в Россию». Его агент, в свою очередь, говорил, что у Бурбаса «паранойя».

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