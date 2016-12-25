Тренер сборной Боснии и Герцеговины Баждаревич дисквалифицирован на один матч
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Мехмеда Баждаревича. Специалист отстранен на один матч отборочного турнира
ЧМ-2018.
Как сообщает hayat.ba, Баждаревич был дисквалифицирован за неспортивное
поведение во время матча квалификации чемпионата мира против сборной Греции
(1:1). Таким образом, он не сможет присутствовать на скамейке своей команды в
матче против Гибралтара. Также тренер получил еще один матч дисквалификации
условно. Если за год он повторит свой проступок еще раз, то отстранение еще на
один матч вступит в силу.
Матч Босния и Герцеговина – Гибралтар состоится 25 марта.
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