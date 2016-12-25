Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 1Трактор
Хоккей  Лада3 : 4Северсталь
Хоккей  Барыс5 : 3Металлург
Хоккей  Нефтехимик0 : 4СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Фомина: Хочется на Евро преподнести сюрприз

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина рассказала, как команда будет говорится к Евро-2017 и поделилась мнением о соперницах россиянок.

Напомним, турнир пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии.

- В январе мы сыграем три товарищеских матча, в марте примем участие в турнире «Кубок Алгарве», - сказала Фомина. - В апреле планируем еще два контрольных поединка, ищем максимально сильного соперника. В июне садимся на сбор перед Евро, в рамках которого сыграем еще несколько спаррингов.  Рассчитываем подготовиться к турниру максимально хорошо.

- На Евро нам досталась очень сложная группа. Что вы ощутили по итогам жеребьевки?
- К тому, что попалась Германия, отнеслась с юмором. Мы ни одного отборочного турнира не обходились без нее, и вот она попала нам в финальном раунде. Когда нам досталась Швеция, было некоторое разочарование: понятно, что во второй корзине все соперники сильны, но шведки, на мой взгляд, превосходят всех. С той же Норвегией мы выиграли два последних матча, и было бы лучше заполучить в соперники их. А в итоге нам в группе, из которой в ¼ финала выходят две команды, противостоят победитель и финалист Олимпийских игр! Что касается Италии, то с этой командой можно играть. Может и хорошо, что мы сейчас крупно ей проиграли, возможно, будет присутствовать недооценка с их стороны. Мы же понимаем, что при правильной подготовке можно им противостоять. В любом случае, я не могла повлиять на жеребьевку, поэтому что есть, то есть. Значит, так сейчас нужно. Нам же необходимо думать и о будущем, ведь после Евро будет отбор на чемпионат мира. На Евро от нас никто не ждет, и в этом наш козырь. Хочется преподнести сюрприз.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Женская сборная России обыграла команду Коста-РикиФутболистки женской сборной России обыграли команду Коста-Рики на международном турнире в бразильском Манаусе.Женская сборная России по футболу проиграла с крупным счетом БразилииЖенская сборная России по футболу проиграла команде Бразилии со счетом 0:4 на турнире, который проходит в Манаусе.Женская сборная России сыграет с командами Германии, Швеции и Италии на Евро-2017Состоялась жеребьевка чемпионата Европы 2017 года среди женщин. Сборная России попала в одну группу с командами Германии, Швеции и Италии.Елена Терехова: Развития женского футбола в России практически нетПолузащитник «Россиянки» и женской сборной России Елена Терехова в интервью «Евро-Футбол.ру» поделилась мнением о состоянии женского футбола в стране.Сборная России разгромила Хорватию и вышла в финальную стадию Евро-2017Сегодня женская сборная России по футболу нанесла поражение команде Хорватии.«Я вас люблю!» Почему женский футбол в России лучше мужского«Я вас люблю!» Почему женский футбол в России лучше мужскогоКорреспондент Sovsport.ru – о том, почему вечернюю поездку в Химки на матч отбора Евро-2017 между женскими сборными России и Хорватии.Женская сборная России сохранила 22-ю строчку в рейтинге ФИФАЖенская сборная России продолжает занимать 22-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.Женская сборная России по футболу осталась на 22-м месте в рейтинге ФИФАЖенская сборная России сохранила 22-ю строчку в рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации.Алексей Чистяков назначен главным тренером женской сборной РоссииАлексей Чистяков назначен главным тренером женской сборной России по хоккею, сообщает официальный сайт ФХР.Сборная России разгромила хорваток в отборочном матче ЧЕ-2017Женская сборная России в квалификационном матче чемпионата Европы-2017 одержала крупную победу над командой Хорватии (3:0).Елена Фомина: В матче с турчанками ощущали давление результатаГлавный тренер женской сборной России Елена Фомина сообщила, что ее подопечные испытывали давление от необходимости победить команду Турции в отборочном матче чемпионата Европы 2017 года.Марат Сафин: Девушки в футболе задают больше шоу, нежели мужчиныДвукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин высказался о популярности женского футбола в России.Елена Терехова: Если Россия не попадет на Евро, я себе этого не прощуКапитан женской сборной России по футболу Елена Терехова поделилась впечатлениями после матча против сборной Венгрии в отборочном турнире чемпионата Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (3:3).Главный тренер женской сборной России: Для нас ничья с Венгрией – это потеря двух очковГлавный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина поделилась впечатлениями от матча отборочного цикла Евро-2017 с Венгрией, который прошел в Петербурге (3:3).Женская сборная России отыгралась с 1:3 и сыграла вничью с Венгрией в ПетербургеВ отборочном матче чемпионата Европы-2017 среди женских команд сборная России в Петербурге сыграла вничью с Венгрией - 3:3.Главный тренер женской сборной России: Было бы здорово, если бы женская команда существовала в структуре «Зенита»Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина поделилась мнением об участии мужских футбольных клубов в развитииГлавный тренер женской сборной России: Изменения в составе не связаны с мельдониемГлавный тренер женской сборной по футболу Елена Фомина рассказала об изменениях в составе в преддверии матча отборочного турнира Евро-2017.10 игроков женской сборной России не вызваны на матч с ВенгриейЖенская сборная России по футболу отправилась на матч в сильно сокращенном составе.Член правления «Звезды-2005»: Если футболистки и употребляли мельдоний, то тогда, когда это было разрешеноЧлен правления женского футбольного клуба «Звезда-2005» Виктор Засульский прокомментировал информацию о том, что в допинг-пробах игроков женской сборной России был обнаружен мельдоний.Виталий Мутко: Женская сборная России не сдавала допинг-тестовПрезидент РФС Виталий Мутко в интервью корреспонденту «Матч ТВ» заявил, что женская сборная России по футболу не сдавала 7 апреля допинг-тест.

Россия
Россиякалендарьстатистика