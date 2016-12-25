Артис Аболс: Я не смог настроить команду на матч с «Северсталью»
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тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями после матча против «Северстали»
в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.
«Наши опасения по поводу этого матча подтвердились. После двух игр против топовых команд лиги я не смог настроить команду на нужный лад с первого периода. Да, эмоций много потеряли в играх с ЦСКА и СКА, но сил - я не согласен. Мы играли в три пятерки со СКА практически всю игру, сегодня со второго периода тоже.
Первые
25 минут были безобразными. С середины второго периода поймали какую-то игру и
забили два гола. Потом сравняли, молодцы. Но ноль в графе очки. Если с такой
легкостью мы сравниваем счет, а затем пропускаем, даем бросать и подставлять,
значит, мы сегодня не заслуживаем ничего большего, чем 3:4», - цитирует Аболса «Р-Спорт».
У хозяев льда отличились Станислав Бочаров, Георгий Белоусов и Дмитрий Костомитин, у гостей – Максим Трунев, Юрий Трубачев, Павел Чернов и Войтех Полак. Волжане занимают 12-е место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.
27 декабря «Лада» примет «Салават Юлаев», а «Северсталь» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
Матч
Лада - Северсталь - 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)
Голы:
Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 1:21 (0:1). Трубачёв (Мазур), 7:52 (0:2). Чернов (Кагарлицкий, Стасенко), 18:49 (0:3 - мен.). Бочаров (Белоусов), 29:39 (1:3). Белоусов (Гуркин, Зернов), 31:12 (2:3). Костромитин (Сотниекс), 42:28 (3:3). Полак (Ежов, Чернов), 50:42 (3:4).
Место и дата
25 декабря 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция