Артис Аболс: Я не смог настроить команду на матч с «Северсталью»

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями после матча против «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Наши опасения по поводу этого матча подтвердились. После двух игр против топовых команд лиги я не смог настроить команду на нужный лад с первого периода. Да, эмоций много потеряли в играх с ЦСКА и СКА, но сил - я не согласен. Мы играли в три пятерки со СКА практически всю игру, сегодня со второго периода тоже.

Первые 25 минут были безобразными. С середины второго периода поймали какую-то игру и забили два гола. Потом сравняли, молодцы. Но ноль в графе очки. Если с такой легкостью мы сравниваем счет, а затем пропускаем, даем бросать и подставлять, значит, мы сегодня не заслуживаем ничего большего, чем 3:4», - цитирует Аболса «Р-Спорт».

У хозяев льда отличились Станислав Бочаров, Георгий Белоусов и Дмитрий Костомитин, у гостей – Максим Трунев, Юрий Трубачев, Павел Чернов и Войтех Полак. Волжане занимают 12-е место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.

27 декабря «Лада» примет «Салават Юлаев», а «Северсталь» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».