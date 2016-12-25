Саболич продлил контракт с «Адмиралом» до 2018 года

Нападающий «Адмирала» Роберт Саболич продлил контракт до 2017 года. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

«Саболич - лучший бомбардир клуба, один из лучших бомбардиров лиги. Это была одна из наших первоочередных задач, чтобы он не стал неограниченно свободным агентом после завершения сезона. Приложили все усилия, чтобы продлить контракт с ним, и сегодня это было сделано. Соглашение рассчитано еще на один сезон», - цитирует Мухометова «Р-Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Роберт Саболич провел 42 матча за «Адмирал» и набрал 35 (14+21) очков.