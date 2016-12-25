Найджел Доус: Нужно обыгрывать команды, находящиеся далеко впереди в таблице

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился ощущениями от победы над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Четыре шайбы подряд в ворота лидера конференции, это удача или правильный настрой?

- Хороший старт, также пара удачных отскоков на клюшку, мы хотели продолжать игру в том же духе. Но несколько удалений подряд помешали во втором периоде. Позволили сопернику вернуться в игру, чего старались избежать. Такое случается, когда приходится обороняться, но нельзя жаловаться - отраженные броски в третьем периоде, Пулен очень нам помог - совершил невероятные сейвы. Мы должны быть более чем довольны таким исходом игры.

- Начали домашнюю серию с серьезными соперниками, впереди не менее важная игра с «Авангардом«, также одним из лидеров?

- Важная игра, матч накануне Нового года. Хотим закончить год победой, благо у нас есть достаточно времени — два дня до игры, достаточно чтобы отдохнуть и восстановиться. Нужно обыгрывать команды, находящиеся далеко впереди в таблице, если хотим остаться в зоне плей-офф и играть матчи навылет. Эта серия - хорошая проверка, надеюсь, Новый год мы начнем в хорошем настроении.