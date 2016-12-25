Найджел Доус: Нужно обыгрывать команды, находящиеся далеко впереди в таблице
Нападающий «Барыса»
Найджел Доус поделился ощущениями от победы над магнитогорским «Металлургом»
(5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Четыре шайбы
подряд в ворота лидера конференции, это удача или правильный настрой?
- Хороший старт, также пара удачных отскоков на клюшку, мы хотели продолжать игру в том же духе. Но несколько удалений подряд помешали во втором периоде. Позволили сопернику вернуться в игру, чего старались избежать. Такое случается, когда приходится обороняться, но нельзя жаловаться - отраженные броски в третьем периоде, Пулен очень нам помог - совершил невероятные сейвы. Мы должны быть более чем довольны таким исходом игры.
- Начали домашнюю серию
с серьезными соперниками, впереди не менее важная игра с «Авангардом«,
также одним из лидеров?
- Важная игра, матч накануне Нового года. Хотим закончить год победой, благо у нас есть достаточно времени — два дня до игры, достаточно чтобы отдохнуть и восстановиться. Нужно обыгрывать команды, находящиеся далеко впереди в таблице, если хотим остаться в зоне плей-офф и играть матчи навылет. Эта серия - хорошая проверка, надеюсь, Новый год мы начнем в хорошем настроении.
Матч
Барыс - Металлург Мг - 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Доус (Бойд), 0:59 (1:0). Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 5:47 (2:0 - бол.). Иванов (Худяков), 16:07 (3:0). Доус (Сен-Пьер), 19:13 (4:0 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 24:40 (4:1 - бол.). Филиппи (Осала, Береглазов), 26:33 (4:2 - бол.). Тимкин 40:30 (4:3). Бойд (Пушкарёв), 59:59 (5:3 - п.в.).
Место и дата
25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция