«Прогресс» уступил «Динамо», «Ухта» проиграла «Новой Генерации».

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата России по фини-футболу. Победы в них одержали московское «Динамо» и «Новая Генерация».

«Динамо» обыграло «Прогресс» со счетом 5:4. «Новая Генерация» одержала победу в матче с «Ухтой» со счетом 4:3.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига

«Прогресс» - «Динамо» - 4:5

«Ухта» - «Новая Генерация» - 3:4

Лидирует в чемпионате «Дина», имеющая 38 очков в 16 матчах. «Динамо» на четвертом месте – 31 очко. «Прогресс» идет седьмым. «Новая Генерация» на десятом месте, а «Ухта» на последнем, 11-м (одно очко).