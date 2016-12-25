«Прогресс» уступил «Динамо», «Ухта» проиграла «Новой Генерации».
Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата России по
фини-футболу. Победы в них одержали московское «Динамо» и «Новая Генерация».
«Динамо» обыграло «Прогресс» со счетом 5:4. «Новая Генерация» одержала
победу в матче с «Ухтой» со счетом 4:3.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига
«Прогресс» - «Динамо» - 4:5
«Ухта» - «Новая Генерация» - 3:4
Лидирует в чемпионате «Дина», имеющая 38 очков в 16 матчах. «Динамо» на
четвертом месте – 31 очко. «Прогресс» идет седьмым. «Новая Генерация» на
десятом месте, а «Ухта» на последнем, 11-м (одно очко).
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