Андрей Назаров: «Нефтехимик» в матче против СКА мог сыграть посамоотверженнее
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).
- Хочу поздравить коллегу с победой. На мой взгляд, для нас получилась интересная игра, посмотрели на молодых ребят, дали им сегодня побольше времени поиграть. Где-то даже что-то получалось, но реализация моментов у нас хромает уже какую игру.
- Справился ли Порядин со своими обязанностями?
- Тяжело сказать. Не та игра, где его надо было проверять, просто так получилось.
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- Как вошел в игру Касутин?
- Тяжело опять же оценить. Тяжелая игра с сильным противником. В целом неплохо, пару неплохих моментов он вытащил. А все голы – так скажу, ребята не помогли ему в этих моментах, можно было посамоотверженнее сыграть, - приводит слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.
За
петербургский клуб отличились Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и
Никита Гусев. Вторую игру на ноль в нынешнем сезоне провел Микко Коскинен.
После 41
встречи подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной
конференции, имея в активе 103 очка. Нижнекамцы, проведя на три игры больше,
занимают на Востоке одиннадцатую строчку с 55 очками.
Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Казани против «Ак Барса». Игра начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
Нефтехимик - СКА - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Херсли (Шипачёв, Гусев), 19:07 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 35:16 (0:2). Войнов (Плотников, Ковальчук), 42:07 (0:3 - бол.). Гусев (Ковальчук), 55:43 (0:4 - бол.).
Место и дата
25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
СКА: Истории из жизни [Спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]