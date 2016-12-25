Андрей Назаров: «Нефтехимик» в матче против СКА мог сыграть посамоотверженнее

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

- Хочу поздравить коллегу с победой. На мой взгляд, для нас получилась интересная игра, посмотрели на молодых ребят, дали им сегодня побольше времени поиграть. Где-то даже что-то получалось, но реализация моментов у нас хромает уже какую игру.

- Справился ли Порядин со своими обязанностями?

- Тяжело сказать. Не та игра, где его надо было проверять, просто так получилось.

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- Как вошел в игру Касутин?

- Тяжело опять же оценить. Тяжелая игра с сильным противником. В целом неплохо, пару неплохих моментов он вытащил. А все голы – так скажу, ребята не помогли ему в этих моментах, можно было посамоотверженнее сыграть, - приводит слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.

За петербургский клуб отличились Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев. Вторую игру на ноль в нынешнем сезоне провел Микко Коскинен.

После 41 встречи подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 103 очка. Нижнекамцы, проведя на три игры больше, занимают на Востоке одиннадцатую строчку с 55 очками.

Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Казани против «Ак Барса». Игра начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».