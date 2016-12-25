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Олег Знарок: С «Нефтехимиком» СКА играл лучше, чем с «Ладой»

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:0).

- У нас игра была получше, чем с «Ладой», лучше движение. Рады, что выиграли, тяжело было, конечно. «Нефтехимик» - хорошая команда, боевая, - приводит слова Знарка официальный сайт «Нефтехимика».

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Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.

За петербургский клуб отличились Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев. Вторую игру на ноль в нынешнем сезоне провел Микко Коскинен.  

После 41 встречи подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 103 очка. Нижнекамцы, проведя на три игры больше, занимают на Востоке одиннадцатую строчку с 55 очками. 

Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Казани против «Ак Барса». Игра начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью». 

Матч

Нефтехимик - СКА - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Херсли (Шипачёв, Гусев), 19:07 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 35:16 (0:2). Войнов (Плотников, Ковальчук), 42:07 (0:3 - бол.). Гусев (Ковальчук), 55:43 (0:4 - бол.).

Место и дата

25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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