Олег Знарок: С «Нефтехимиком» СКА играл лучше, чем с «Ладой»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:0).

- У нас игра была получше, чем с «Ладой», лучше движение. Рады, что выиграли, тяжело было, конечно. «Нефтехимик» - хорошая команда, боевая, - приводит слова Знарка официальный сайт «Нефтехимика».

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Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.

За петербургский клуб отличились Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев. Вторую игру на ноль в нынешнем сезоне провел Микко Коскинен.

После 41 встречи подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 103 очка. Нижнекамцы, проведя на три игры больше, занимают на Востоке одиннадцатую строчку с 55 очками.

Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Казани против «Ак Барса». Игра начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».