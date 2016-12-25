Анвар Гатиятулин: В матче с «Авангардом» не хватило свежести, хотя все старались

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).

– Проводили четвертый матч на выезде через день, – приводит слова Гатиятуллина официальный сайт «Авангарда». – Нагрузка выпадает на одних и тех же, силы не бесконечны, не хватило свежести, хотя все старались, была хорошая самоотдача, но не хватало быстроты. На фоне усталости допускали ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Моменты были, чтобы забить, но из-за усталости не смогли этого сделать.

– Для вас есть разница, с какого места начать игры плей-офф, с четвертого или пятого?

– На первом этапе у нас стоит задача просто попасть в плей-офф. Конечно, чем выше место, тем лучше.

– Из последних семи матчей вы проиграли всего два раза. Команда набрала очень хороший ход, вышла на пик?

– На каждую игру мы разбираем соперника, разговариваем с ребятами. Хотел бы отметить микроклимат, каждого игрока в нашей команде. Ребята настоящие профессионалы. От подготовки к матчам до отношения к играм. Все относятся очень серьезно, отсюда и результат.