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Анвар Гатиятулин: В матче с «Авангардом» не хватило свежести, хотя все старались

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).

– Проводили четвертый матч на выезде через день, – приводит слова Гатиятуллина официальный сайт «Авангарда». – Нагрузка выпадает на одних и тех же, силы не бесконечны, не хватило свежести, хотя все старались, была хорошая самоотдача, но не хватало быстроты. На фоне усталости допускали ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Моменты были, чтобы забить, но из-за усталости не смогли этого сделать.

– Для вас есть разница, с какого места начать игры плей-офф, с четвертого или пятого?
– На первом этапе у нас стоит задача просто попасть в плей-офф. Конечно, чем выше место, тем лучше.

– Из последних семи матчей вы проиграли всего два раза. Команда набрала очень хороший ход, вышла на пик?
– На каждую игру мы разбираем соперника, разговариваем с ребятами. Хотел бы отметить микроклимат, каждого игрока в нашей команде. Ребята настоящие профессионалы. От подготовки к матчам до отношения к играм. Все относятся очень серьезно, отсюда и результат.

Матч

Авангард - Трактор - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы:

Хохряков (Бут), 21:37 (1:0). Пестушко (Юньков), 23:38 (2:0). Михеев (Юньков, Пестушко), 41:07 (3:0). Белов (Шинин), 42:50 (3:1).

Место и дата

25 декабря 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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