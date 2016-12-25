«Куньлунь» обменял защитника Микуловича в «Трактор»

Защитник Александр Микулович в результате обмена перешел из «Куньлуня» в «Трактор», китайский клуб получил за него денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.

20-летний Микулович является воспитанником «Трактора», выступал в юниорской лиге провинции Онтарио за клуб «Ниагара». Он - серебряный призер молодежного чемпионата мира.

В этом сезоне форвард принял участие лишь семи матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился шестью минутами штрафа.