Владимир Семенов: Канарейкин приходил в перерыве в раздевалку
Тренер «Авангарда»
Владимир Семенов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором»
(3:1).
– Получилась очень интересная игра, – приводит слова Семенова официальный сайт «Авангарда». – Создали довольно много моментов, как и наш соперник. Думаю, болельщикам матч понравился. В первом периоде искали ошибки друг у друга, во втором нам удалось забросить две шайбы, а дальше довели игру до победы. Хочу отметить уверенную игру вратарей. Как нашего, так и соперника.
– Каким образом у вас
осуществлялась коммуникация с Федором Канарейкиным?
– Он приходил в перерыве в раздевалку. Мы разговаривали.
– Перед матчем были
проблемы с составом. Насколько удачно сыграли те, кто вышел на замену Соботке и
Пьянову?
– Играть было сложно по той причине, что Фищенко у нас не центр. Он немножко терял позицию. А так ребята выполнили свою работу, то, что от них требовалось. Мы ими довольны.
Напомним, главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин был дисквалифицирован на этот матч из-за удаления до конца игры в матче с минским «Динамо».