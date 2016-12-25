Владимир Семенов: Канарейкин приходил в перерыве в раздевалку

Тренер «Авангарда» Владимир Семенов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:1).

– Получилась очень интересная игра, – приводит слова Семенова официальный сайт «Авангарда». – Создали довольно много моментов, как и наш соперник. Думаю, болельщикам матч понравился. В первом периоде искали ошибки друг у друга, во втором нам удалось забросить две шайбы, а дальше довели игру до победы. Хочу отметить уверенную игру вратарей. Как нашего, так и соперника.

– Каким образом у вас осуществлялась коммуникация с Федором Канарейкиным?

– Он приходил в перерыве в раздевалку. Мы разговаривали.

– Перед матчем были проблемы с составом. Насколько удачно сыграли те, кто вышел на замену Соботке и Пьянову?

– Играть было сложно по той причине, что Фищенко у нас не центр. Он немножко терял позицию. А так ребята выполнили свою работу, то, что от них требовалось. Мы ими довольны.

Напомним, главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин был дисквалифицирован на этот матч из-за удаления до конца игры в матче с минским «Динамо».