Бетербиев планирует провести бой в феврале-марте 2017 года

Российский боксер Артур Бетербиев собирается выйти на ринг в марте 2017 года. Об этом сообщил тренер и брат спортсмена Абакар Бетербиев.

«После Нового года начнутся переговоры о проведении следующего боя - за звание обязательного претендента. Поединок планируется на февраль-март 2017 года и, вероятнее всего, состоится в США. Пока не известно, по какой из версий он пройдет - потому что Артур занимает высокие позиции как в рейтинге IBF, так и в WBC. И также неясно, кто станет его соперником», - цитирует Абакара Бетербиева «Р-Спорт».

На прошлой неделе Бетербиев нокаутировал парагвайца Исидро Ранони Прието в матче за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой весовой категории. На данный момент россиянин победил во всех 11 матчах на профессиональном ринге (все победы он одержал нокаутом).