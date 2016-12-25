Бетербиев планирует провести бой в феврале-марте 2017 года
Российский
боксер Артур Бетербиев собирается выйти на ринг в марте 2017 года. Об
этом сообщил тренер и брат спортсмена Абакар Бетербиев.
«После
Нового года начнутся переговоры о проведении следующего боя - за звание
обязательного претендента. Поединок планируется на февраль-март 2017 года и,
вероятнее всего, состоится в США. Пока не известно, по какой из версий он
пройдет - потому что Артур занимает высокие позиции как в рейтинге IBF, так и в
WBC. И также неясно, кто станет его соперником», - цитирует Абакара Бетербиева «Р-Спорт».
На
прошлой неделе Бетербиев нокаутировал парагвайца
Исидро Ранони Прието в матче за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой
весовой категории. На данный момент россиянин
победил во всех 11 матчах на профессиональном ринге (все победы он одержал
нокаутом).