«Амкар» на место Джикии рассматривает защитника «Луча-Энергии» Грицаенко
«Амкар» ищет замену защитнику Георгию Джикии, который, вероятно, покинет пермскую команду.
По данным «Спортфакта», уральцы твердо намерены этой зимой продать 23-летнего игрока, выбирая между «Рубином» и «Спартаком». Ему на смену может прийти центральный защитник Алексей Грицаенко из «Луча-Энергии». «Амкар» хочет видеть этого футболиста на январском сборе в Турции, где главный тренер Гаджи Гаджиев просмотрит группу футболистов из команд ПФЛ и ФНЛ.
Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Спартака».
В этом сезоне Грицаенко провел в первенстве ФНЛ 21 матч и забил два мяча.
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