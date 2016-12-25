«Амкар» на место Джикии рассматривает защитника «Луча-Энергии» Грицаенко

«Амкар» ищет замену защитнику Георгию Джикии, который, вероятно, покинет пермскую команду.

По данным «Спортфакта», уральцы твердо намерены этой зимой продать 23-летнего игрока, выбирая между «Рубином» и «Спартаком». Ему на смену может прийти центральный защитник Алексей Грицаенко из «Луча-Энергии». «Амкар» хочет видеть этого футболиста на январском сборе в Турции, где главный тренер Гаджи Гаджиев просмотрит группу футболистов из команд ПФЛ и ФНЛ.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Спартака».

В этом сезоне Грицаенко провел в первенстве ФНЛ 21 матч и забил два мяча.