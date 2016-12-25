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Евгений Пашутин: Игрокам из Европы тяжело было играть в Рождество

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (105:98 OT).

«Хочу поздравить команду с Рождеством, так как у нас много игроков из Европы. Для них было психологически тяжело играть сегодня, и встречать праздник вдали от семьи. Поэтому я сказал ребятам, чтобы сделать праздник ярче, мы должны победить. Мы ожидали, что будет тяжелая игра, много силовой борьбы и контактов. Так и получилось. Мы плохо начали, позволили Анджушичу набрать 21 очко за 20 минут игрового времени. Но в раздевалке произвели коррективы и стали играть по-другому в защите. У нас сегодня не получилось эффективно действовать в нападении – хочется сыграть результативно и красиво, но победа в итоге гораздо важнее. Всех с наступающими праздниками!», – приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч

Парма - УНИКС - 98:105

Место и дата

25 декабря 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция

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