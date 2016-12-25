Александр Гулявцев: Хороший матч, много забитых голов
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тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после матча
регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Напомним, что его команда победила со
счетом 4:3.
«Хороший
матч, много забитых голов. Он прошел примерно как матч (с «Ладой») в Череповце.
Тогда тольяттинцы повели 3:0, а мы отыгрались, но уступили в овертайме. Сегодня
сценарий примерно такой же, только нам удалось победить.
Полностью
провалили второй период, отошли от той игры, которую показывали в первом
периоде и планировали продолжать. За это и поплатились, но смогли победить в
итоге. Очки всем нужны, но нам крайне важна эта победа», - цитирует
Гулявцева «Р-Спорт».
У хозяев льда отличились Станислав Бочаров, Георгий Белоусов и Дмитрий Костомитин, у гостей – Максим Трунев, Юрий Трубачев, Павел Чернов и Войтех Полак. Волжане занимают 12-е место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.
27 декабря «Лада» примет «Салават Юлаев», а «Северсталь» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
Матч
Лада - Северсталь - 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)
Голы:
Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 1:21 (0:1). Трубачёв (Мазур), 7:52 (0:2). Чернов (Кагарлицкий, Стасенко), 18:49 (0:3 - мен.). Бочаров (Белоусов), 29:39 (1:3). Белоусов (Гуркин, Зернов), 31:12 (2:3). Костромитин (Сотниекс), 42:28 (3:3). Полак (Ежов, Чернов), 50:42 (3:4).
Место и дата
25 декабря 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция