Александр Гулявцев: Хороший матч, много забитых голов

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Напомним, что его команда победила со счетом 4:3.

«Хороший матч, много забитых голов. Он прошел примерно как матч (с «Ладой») в Череповце. Тогда тольяттинцы повели 3:0, а мы отыгрались, но уступили в овертайме. Сегодня сценарий примерно такой же, только нам удалось победить.

Полностью провалили второй период, отошли от той игры, которую показывали в первом периоде и планировали продолжать. За это и поплатились, но смогли победить в итоге. Очки всем нужны, но нам крайне важна эта победа», - цитирует Гулявцева «Р-Спорт».

У хозяев льда отличились Станислав Бочаров, Георгий Белоусов и Дмитрий Костомитин, у гостей – Максим Трунев, Юрий Трубачев, Павел Чернов и Войтех Полак. Волжане занимают 12-е место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.

27 декабря «Лада» примет «Салават Юлаев», а «Северсталь» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».