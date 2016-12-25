Рой Ходжсон: Перерыв в карьере не беспокоит меня, но надеюсь на новое предложение
Бывший тренер сборной Англии Рой Хожсон рассказал, что он думает о паузе
в своей карьере. Он отметил, что еще надеется поработать.
«Мне нужно просто подождать, а там посмотрим, что будет дальше. Должен
сказать, что я никуда не тороплюсь. Я никогда не был долго вне футбола. Обычно
через два-три месяца я получал новую работу, а иногда проходило еще меньше
времени.
Поэтому меня не беспокоит эта пауза в четыре-пять месяцев. Но я надеюсь,
что появится вариант, который меня заинтересует и те, кто меня пригласят, будут
знать, кого они приглашают и чего они хотят», - цитирует Ходжсона The Sun.
Напомним, под руководством Роя Ходжсона сборная Англии дошла до 1/8
финала на Евро-2016, где уступила сборной Исландии (1:2).
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