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Илья Воробьев: Такое впечатление, что съездили на Дальний Восток, а между делом сыграли в хоккейчик

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:5).

«С победой «Барыс». У нас получилась интересная поездочка, такое впечатление, что съездили на Дальний Восток и вернулись ещё раз, а между делом сегодня сыграли в хоккейчик. Поэтому начало было ужасное, потом ребята старались, но было очень сложно», – приводит слова Воробьева официальный сайт «Барыса».

Напомним, первый период «Барыс» выиграл со счетом 4:0. А форвард Найджел Доус оформил хет-трик.

Матч

Барыс - Металлург Мг - 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Доус (Бойд), 0:59 (1:0). Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 5:47 (2:0 - бол.). Иванов (Худяков), 16:07 (3:0). Доус (Сен-Пьер), 19:13 (4:0 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 24:40 (4:1 - бол.). Филиппи (Осала, Береглазов), 26:33 (4:2 - бол.). Тимкин 40:30 (4:3). Бойд (Пушкарёв), 59:59 (5:3 - п.в.).

Место и дата

25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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