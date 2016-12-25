Илья Воробьев: Такое впечатление, что съездили на Дальний Восток, а между делом сыграли в хоккейчик

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:5).

«С победой «Барыс». У нас получилась интересная поездочка, такое впечатление, что съездили на Дальний Восток и вернулись ещё раз, а между делом сегодня сыграли в хоккейчик. Поэтому начало было ужасное, потом ребята старались, но было очень сложно», – приводит слова Воробьева официальный сайт «Барыса».

Напомним, первый период «Барыс» выиграл со счетом 4:0. А форвард Найджел Доус оформил хет-трик.