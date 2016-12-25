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Мамаев на первом сборе «Краснодара» будет работать по индивидуальной программе

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что полузащитник Павел Мамаев первый зимний сбор команды потратит на восстановление после травмы, полученной летом.

Повреждение 28-летний футболист получил накануне домашнего матча квалификации Лиги Европы с албанским «Партизаном», который состоялся 18 августа.

- Нам, конечно, не хватало осенью Мамаева. Он занят реабилитацией после травмы, спешить мы не будем. В январе Паша летит с нами на сбор, но в Эмиратах будет работать по своей программе, - цитирует Шалимова «Спортфакт».

Полноценно работать с командой хавбек сможет на втором сборе «Краснодара» -  в феврале в турецком Белеке.

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