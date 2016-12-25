Мамаев на первом сборе «Краснодара» будет работать по индивидуальной программе

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что полузащитник Павел Мамаев первый зимний сбор команды потратит на восстановление после травмы, полученной летом.

Повреждение 28-летний футболист получил накануне домашнего матча квалификации Лиги Европы с албанским «Партизаном», который состоялся 18 августа.

- Нам, конечно, не хватало осенью Мамаева. Он занят реабилитацией после травмы, спешить мы не будем. В январе Паша летит с нами на сбор, но в Эмиратах будет работать по своей программе, - цитирует Шалимова «Спортфакт».

Полноценно работать с командой хавбек сможет на втором сборе «Краснодара» - в феврале в турецком Белеке.