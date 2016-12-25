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Алекс: Верю в ПСЖ, но надо, чтобы еще конкуренты притормозили

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший игрок «ПСЖ» Алекс считает, что в январе команда поймает свою игру, но не уверен, что догонит «Ниццу» и «Монако».

«ПСЖ» играет очень нестабильно, четыре поражения – это очень много, - сказал бывший игрок «ПСЖ» и сборной Бразилии Алекс газете L’Equipe. - В матчах, которые я видел, контролируют игру, но только и всего. Вот в чем проблема. Это как Кавани – забивает много, но вдруг начинает мазать. Но я верю в «ПСЖ». Хотя «Ницца» и «Монако» взяли уж больно резвых ход, показывают действительно впечатляющий футбол. Я видел матч «Ницца» – «Дижон» – очень высокий уровень. Думаю, «ПСЖ» в январе поймает свою игру, но не все зависит от них – надо, чтобы еще конкуренты притормозили»

После 19 туров «ПСЖ» идет на третьем месте в чемпионате Франции, отставая от «Ниццы» на пять очков и от «Монако» на три.

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