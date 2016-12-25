Суд Мадрида отменил решение в пользу президента «Реала» против газеты AS
Суд провинции Мадрид отменил собственное решение, принятое 19 декабря в
отношении иска президента «Реала» Флорентино Переса. Они постановили, что
издание AS невиновно в клевете и не должно компенсировать президенту ущерб его
чести и достоинству.
Ранее AS опубликовал интервью Гая Де Лиебаны. Он утверждал, что есть
связь с получением строительной компанией ACS, которой владеет Перес, подрядов
на строительство в различных странах, и подписанием новых игроков «Реалом».
Так, после подписания Кейлора Наваса ACS занялась строительством в Коста-Рике,
после подписания Чичарито занялась строительством нового аэропорта в Мексике.
Похожая история была и при переходе колумбийца Хамеса Родригеса.
Суд постановил, что издание и эксперт не искажали факты, а истцам, которыми
выступали Перес и ACS, придется компенсировать судебные издержки.