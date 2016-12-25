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Суд Мадрида отменил решение в пользу президента «Реала» против газеты AS

Источник:  ASКомментарии

Суд провинции Мадрид отменил собственное решение, принятое 19 декабря в отношении иска президента «Реала» Флорентино Переса. Они постановили, что издание AS невиновно в клевете и не должно компенсировать президенту ущерб его чести и достоинству.

Ранее AS опубликовал интервью Гая Де Лиебаны. Он утверждал, что есть связь с получением строительной компанией ACS, которой владеет Перес, подрядов на строительство в различных странах, и подписанием новых игроков «Реалом». Так, после подписания Кейлора Наваса ACS занялась строительством в Коста-Рике, после подписания Чичарито занялась строительством нового аэропорта в Мексике. Похожая история была и при переходе колумбийца Хамеса Родригеса.

Суд постановил, что издание и эксперт не искажали факты, а истцам, которыми выступали Перес и ACS, придется компенсировать судебные издержки.

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