Эдуард Занковец: Мы оказались готовы ухватить удачу и не отпустить
Главный тренер «Барыса»
Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским
«Металлургом» (5:3).
«Сегодня нам улыбнулась удача в первом периоде. Самое главное, что мы оказались готовы эту удачу ухватить и не отпустить. Конечно же, нам было очень тяжело и во втором, и в третьем периодах. В третьем периоде мы практически только отбивались, и нужно отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот, и вратарь вовремя выручал нас», – приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса».
Напомним, первый период «Барыс» выиграл со счетом 4:0. А форвард Найджел Доус оформил хет-трик.
Матч
Барыс - Металлург Мг - 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Доус (Бойд), 0:59 (1:0). Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 5:47 (2:0 - бол.). Иванов (Худяков), 16:07 (3:0). Доус (Сен-Пьер), 19:13 (4:0 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 24:40 (4:1 - бол.). Филиппи (Осала, Береглазов), 26:33 (4:2 - бол.). Тимкин 40:30 (4:3). Бойд (Пушкарёв), 59:59 (5:3 - п.в.).
Место и дата
25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция