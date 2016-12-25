Эдуард Занковец: Мы оказались готовы ухватить удачу и не отпустить

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (5:3).

«Сегодня нам улыбнулась удача в первом периоде. Самое главное, что мы оказались готовы эту удачу ухватить и не отпустить. Конечно же, нам было очень тяжело и во втором, и в третьем периодах. В третьем периоде мы практически только отбивались, и нужно отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот, и вратарь вовремя выручал нас», – приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса».

Напомним, первый период «Барыс» выиграл со счетом 4:0. А форвард Найджел Доус оформил хет-трик.