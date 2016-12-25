Иван Касутин: Мы дали достойный бой лидерам

Вратарь «Нефтехимика» Иван Касутин поделился мнением о поражении от СКА (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы создаем очень много моментов, но две игры шайба просто не хочет идти в ворота соперников. Дай бог, со следующей игры нас прорвет. В принципе мы и в обороне неплохо играем. Единственное, что в меньшинстве у нас игра не получается. Последние две игры мы практически все голы в меньшинстве пропустили. Над этим компонентом нам надо поработать. Я думаю, что мы дали достойный бой двум лидерам. А то, что не забили, это чистое невезение», – цитирует Касутина официальный сайт «Нефтехимика».