Иван Касутин: Мы дали достойный бой лидерам
Вратарь «Нефтехимика» Иван Касутин поделился мнением о поражении от СКА (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Мы создаем очень много моментов, но две игры шайба просто не хочет идти в ворота соперников. Дай бог, со следующей игры нас прорвет. В принципе мы и в обороне неплохо играем. Единственное, что в меньшинстве у нас игра не получается. Последние две игры мы практически все голы в меньшинстве пропустили. Над этим компонентом нам надо поработать. Я думаю, что мы дали достойный бой двум лидерам. А то, что не забили, это чистое невезение», – цитирует Касутина официальный сайт «Нефтехимика».
Матч
Нефтехимик - СКА - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Херсли (Шипачёв, Гусев), 19:07 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 35:16 (0:2). Войнов (Плотников, Ковальчук), 42:07 (0:3 - бол.). Гусев (Ковальчук), 55:43 (0:4 - бол.).
Место и дата
25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция