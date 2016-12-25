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Голы де Йонга, Снейдера и Дердийока помогли «Галатасараю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Аланьяспором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Галатасарая».

В составе победителей отличились Найджел де Йонг, Уэсли Снейдер, Эрен Дердийок и Жосуэ, еще один мяч в свои ворота забил Ламине Гассама. У «Аланьяспора» единственный гол в активе Саджада Шахбаззаде.

«Галатасарай» набрал 33 очка и занимает третье место. «Аланьяспор» на 14-м месте – 18 очков. Лидирует «Истанбул Башакшехир» - 36 очков.

Чемпионат Турции. Суперлига

16-й тур

«Галатасарай» - «Аланьяспор» - 5:1

Голы: Де Йонг, 30, Гассама, 45, в свои ворота, Снейдер, 51, Дердийок, 55, Жосуэ, 80 – Шахбаззаде, 39.

Удаление: Картал, 89 («Аланьяспор»).

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