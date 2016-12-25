Голы де Йонга, Снейдера и Дердийока помогли «Галатасараю»

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Лукас Подольски оформил хет-трик впервые за 11 лет В третьем раунде Кубка Турции «Галатасарай» разгромил «Дерсим Спор» со счетом 5:1.

14-летний футболист сыграл за «Галатасарай» в контрольном матче с «Левски» 14-летний Мустафа Капи дебютировал в составе турецкого «Галатасарая» в товарищеском матче с софийским «Левски».

Уэсли Снейдер: В матче со шведами мы заслуживали победы Полузащитник «Галатасарая» и сборной Голландии Уэсли Снейдер уверен в том, что в матче со Швецией «оранжевые» были достойны победы.

«Галатасарай» подписал контракт с форвардом сборной Исландии Форвард «Нанта» Колбейн Сигторссон пополнил ряды «Галатасарая» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

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Ниасс близок к переходу в «Галатасарай» Бывший нападающий московского «Локомотива» Байе Умар Ниасс близок к переходу в турецкий «Галатасарай», сообщает Daily Mail.

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Златан Ибрагимович: Все ждут моего дебюта за «Манчестер Юнайтед» Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович перед товарищеским матчем с «Галатасараем» отметил важность того, что встреча пройдет на родине футболиста в Швеции.

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