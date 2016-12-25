Голы де Йонга, Снейдера и Дердийока помогли «Галатасараю»
Матч 16-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Аланьяспором»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Галатасарая».
В составе победителей отличились Найджел де Йонг, Уэсли Снейдер, Эрен Дердийок и Жосуэ, еще один мяч в свои ворота забил Ламине Гассама. У «Аланьяспора» единственный гол в активе Саджада Шахбаззаде.
«Галатасарай» набрал 33 очка и занимает третье место. «Аланьяспор» на
14-м месте – 18 очков. Лидирует «Истанбул Башакшехир» - 36 очков.
Чемпионат Турции. Суперлига
16-й тур
«Галатасарай» - «Аланьяспор» - 5:1
Голы: Де Йонг, 30, Гассама, 45, в свои ворота, Снейдер, 51, Дердийок,
55, Жосуэ, 80 – Шахбаззаде, 39.
Удаление: Картал, 89 («Аланьяспор»).
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