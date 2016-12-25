Хосеп Гвардиола: «Халл» хорошо начал сезон и остается сильным соперником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Халл Сити». Напомним, что командам предстоит сыграть в 18-м туре чемпионата Англии

«Венсан (Компани) травмирован. У Сабалеты небольшая проблема, но надеюсь, что завтра он будет тренироваться с нами. Остальные игроки в хорошей форме. Я беседовал с Давидом Сильвой и другими старожилами команды: они рассказали о том, какое значение имеют матчи второго дня Рождества, тем более выездные.

Я хорошо усвоил то, что в английской премьер-лиге нет большого качественного отрыва между командами, занимающими первые и последние места в турнирной таблице. Меня предупреждали, что в АПЛ не бывает легких побед, и мы знаем, что матч будет трудным. Мы должны как следует подготовиться к встрече с «Халл Сити».

«Халл» хорошо начал сезон и остается сильным соперником: я видел многие матчи «тигров» и знаю, что они будут бороться за свою победу», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч «Халл Сити» - «Манчестер Сити» состоится 26 декабря. Начало в 20:15 по Москве.