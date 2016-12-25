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Жозе Моуринью: Ибрагимович в 35 лет такой же, как в 25

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре форварда Златана Ибрагимовича.

«Я очень рад за него. Может, некоторые думали, что в 35 лет он больше не топ-форвард. Но для него, что 35 лет, что 25, а лига 1 – то же самое, что и премьер-лига.

Он забивает голы, играет хорошо, и я счастлив за него, что он завершит карьеру на высоте. Он завершает карьеру не в Америке или Китае, а на уровне лучших из лучших.

Я доволен им. У него хорошая статистика, и он может еще прибавить. При этом он не бьет пенальти, хотя у лучших снайперов обычно есть и голы с пенальти. У него же всего один пенальти в 17 матчах премьер-лиги, поэтому я не могу быть более счастливым», – приводит Sky Sports слова Моуринью.

Напомним, Ибрагимович забил 11 голов в 16 матчах премьер-лиги.

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