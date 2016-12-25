В разбившемся самолете Ту-154 должен был лететь гимнаст Голоцуцков

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков должен был лететь самолетом Ту-154, который сегодня потерпел катастрофу. Об этом сообщила жена спортсмена Вера Голоцуцкова.

«В этом самолете сегодня должен был лететь мой муж!!! Трагедия была так близко, спасибо Господу за то, что сегодня он все-таки рядом со мной и нашим маленьким сыном!!! Мое утро залито слезами и чувством спасения!!! Родные и близкие, друзья, держитесь!!!! Будем надеяться, что есть выжившие!!! Господи помоги!!!» - цитирует Веру Голоцуцкову «Весь спорт» со ссылкой на ее страницу в Facebook.

25 декабря произошла авиакатастрофа Ту-154, который следовал по маршруту Москва-Адлер-авиабаза Хмеймим (Сирия). Среди 92 членов экипажа и пассажиров этого рейса были тисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, журналисты «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ».