«Бостон» в гостях обыграл «Нью-Йорк»
Матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорком» и «Бостоном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 119:114 в пользу
«Бостона».
В составе победителей самым
результативным стал Айзейя Томас, который набрал 27 очков. У «Нью-Йорка» 29
очков в активе Кармело Энтони.
«Бостон» занимает третье
место на Востоке – 17 побед и 13 поражений. У «Нью-Йорка» пятое место – 16 побед
и 13 поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
25 декабря 20:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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