«Бостон» в гостях обыграл «Нью-Йорк»

Потолок зарплат в НБА может вырасти до 120 миллионов долларов к 2020 году

Профсоюз игроков НБА прогнозирует, что к 2020 году потолок зарплат вырастет до 120 миллионов долларов. Об этом они сообщили агентам баскетболистов.