Брэдли опроверг информацию о недовольстве игроков «Суонси» методами его работы
Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли прокомментировал
информацию о недовольстве игроков методами его работы. Он сказал, что это не
соответствует действительности.
«В этих сообщениях нет правды. Мы получили
очень положительный отклик от игроков. С тех пор, как я работаю здесь, мы
сосредоточились на более коротких, и более резких тренировках, с большей
интенсивностью и темпом.
Мы пытались сделать так, чтобы все, от разминки
до занятий в тренажерном зале, было сбалансированно. И я вам скажу, что отклик
у игроков был очень хороший. Откуда идет такая информация? Иногда от семьи,
друзей, агентов и ли от тех игроков, который на данный момент играют не очень
хорошо», - цитирует Брэдли Goal.com.
«Суонси» занимает 19-е место в чемпионате
Англии, имея в активе 12 очков в 17 матчах.