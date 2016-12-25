Брэдли опроверг информацию о недовольстве игроков «Суонси» методами его работы

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли прокомментировал информацию о недовольстве игроков методами его работы. Он сказал, что это не соответствует действительности.

«В этих сообщениях нет правды. Мы получили очень положительный отклик от игроков. С тех пор, как я работаю здесь, мы сосредоточились на более коротких, и более резких тренировках, с большей интенсивностью и темпом.

Мы пытались сделать так, чтобы все, от разминки до занятий в тренажерном зале, было сбалансированно. И я вам скажу, что отклик у игроков был очень хороший. Откуда идет такая информация? Иногда от семьи, друзей, агентов и ли от тех игроков, который на данный момент играют не очень хорошо», - цитирует Брэдли Goal.com.

«Суонси» занимает 19-е место в чемпионате Англии, имея в активе 12 очков в 17 матчах.