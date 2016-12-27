«Ак Барс» - СКА. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 41 игры у СКА было 103 очка. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции и сводной табели о рангах. «Ак Барс» после 44 игр имел 85 очков и шел на Востоке третьим.