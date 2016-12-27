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«Ак Барс» - СКА. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 41 игры у СКА было 103 очка. Армейский клуб лидировал в турнирной таблице Западной конференции и сводной табели о рангах. «Ак Барс» после 44 игр имел 85 очков и шел на Востоке третьим.

Матч

Ак Барс - СКА

Место и дата

27 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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