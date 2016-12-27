МЧМ. Канада – Россия. Онлайн
В ночь с понедельника на вторник по московскому времени
молодежная сборная России по хоккею в своем стартовом матче чемпионата мира
сыграет со сверстниками из Канады.
Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и
начнется в 04:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В,
где также им предстоит соперничать со сборными США, Словакии и Латвии.
28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.
Матч
Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы:
Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).
Место и дата
27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция