МЧМ. Канада – Россия. Онлайн

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем стартовом матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Канады.

Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 04:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В, где также им предстоит соперничать со сборными США, Словакии и Латвии.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.