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Юрий Розанов признан лучшим комментатором года по версии читателей форума абонентов «НТВ-Плюс»

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На форуме абонентов «НТВ-Плюс» подведены итоги голосования по выборам лучшего комментатора 2016 года. Первое место в опросе занял Юрий Розанов.

В активе Розанова 940 баллов. Вторым стал Александр Елагин – 917 баллов. Третье место у Константина Генича – 805 баллов. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин на 14-м месте (130 баллов).

Итоги голосования 2016 года:
1. Юрий Розанов – 940 баллов (47 первых мест в рейтинг-листах)
2. Александр Елагин – 917 (58)
3. Константин Генич – 805 (42)
4. Денис Казанский – 716 (33)
5. Роман Гутцайт – 444 (21)
6. Сергей Кривохарченко – 398 (13)
7. Кирилл Дементьев – 338 (8)
8. Александр Шмурнов – 298 (10)
9. Роман Нагучев – 262 (7)
10. Владимир Стогниенко – 190 (9)
11. Михаил Мельников – 184 (8)
12. Станислав Минин – 158 (7)
13. Владислав Батурин – 150 (2)
14. Василий Уткин – 130 (7)
15. Нобель Арустамян – 128 (3)
16. Геннадий Орлов – 104 (5)
17. Александр Неценко – 100 (4)
18. Дмитрий Шнякин – 95 (5)
19. Георгий Черданцев – 92 (2)
20. Михаил Поленов – 90 (2)
21. Роман Трушечкин – 76 (2)
22. Павел Занозин – 55 (1)
23. Михаил Моссаковский – 41 (1)
24. Федор Погорелов – 40 (0)
25. Алексей Андронов – 33 (1)
26. Артем Шмельков – 30 (0)
27. Тимур Журавель – 22 (0)
28-29. Сергей Дерябкин – 18 (1)
28-29. Евгений Савин – 18 (1)
30. Филипп Кудрявцев – 13 (0)
31. Эльвин Керимов – 11 (0)
32. Виктор Гусев – 10 (1)
33-34. Илья Казаков – 6 (0)
33-34. Игорь Кытманов – 6 (0)
35. Дмитрий Жичкин – 4 (0)
36. Дмитрий Савин – 1 (0)

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