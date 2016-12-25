Юрий Розанов признан лучшим комментатором года по версии читателей форума абонентов «НТВ-Плюс»

Константин Генич – о ситуации Поветкина: Как можно провалить допинг-тест в день боя? Вот как?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» высказался о ситуации российского боксера Александра Поветкина, который в преддверии поединка с Бермейном Стиверном, был уличен в употреблении допинга.