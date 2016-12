Александр Овечкин: Мы с Кросби лучшие друзья

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как относится к форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Мы лучшие друзья. Пару раз он останавливался у меня дома», – ответил Овечкин на вопрос юного хоккеиста.

Alex Ovechkin was asked if he's friends with Sidney Crosby: "Best friends, a couple of times he stayed in my house." pic.twitter.com/WXqkcUnSVk