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«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»

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«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, забившая 12 голов.

В другом матче «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы» (37:19). Девять голов на счету Виктории Жилинскайте.

Суперлига

Женщины

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 27:20 (13:11)

«Уфа-Алиса» (Уфа) – «Кубань» (Краснодар) – 19:37 (9:18)

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