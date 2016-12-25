«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»
«Ростов-Дон» одержал
победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.
Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, забившая 12 голов.
В другом матче «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы» (37:19). Девять голов на счету Виктории Жилинскайте.
Суперлига
Женщины
«Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 27:20 (13:11)
«Уфа-Алиса» (Уфа) – «Кубань»
(Краснодар) – 19:37 (9:18)
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