«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»

«Лада» обыграла «Луч» и догнала лидирующий «Ростов-Дон» Гандболистки тольяттинской «Лады» обыграли на выезде столичный «Луч» в матче чемпионата России.

Анна Вяхирева: В матче с Данией в кои-то веки была битва с нашей стороны Правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева после ничьей с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции прокомментировала результат команды на турнире.